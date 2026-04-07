Почина славеят на Странджа Янка Рупкина

Почина българската народна певица Янка Рупкина. Певицата си отиде на 87 години след продължителен престой в болнично заведение, където лекари се бориха за живота ѝ в продължение на седмици. В началото на март тя получи тежък инсулт.

Янка Рупкина остава в историята като един от значимите посланици на българския фолклор по света, изпълнителка на песенен фолклор от Странджанския край. Световната си известност певицата дължи на работата си с вокално трио "Българка".

БНТ променя програмата си и от 22.00 ч. БНТ 1 ще излъчи филма на Росен Елезов "Пътят".

Снимки: БТА/архив

Родена на 15 август 1938 г., но е записана в регистрите с рождена дата 25 август. През 1954 г. завършва средното си образование в техникум за медицински сестри в Бургас.

Запява народни песни от малка и на 22 години печели първа награда от събора-надпяване в село Граматиково. Сред гостите на събора са и видни фолклористи, които я канят в София на конкурс на Ансамбъла за народни песни на Българското национално радио, който Рупкина печели. От 1960 г. в продължение на 30 години е негова солистка. Прави много записи за фонда на БНР, издава няколко грамофонни плочи в "Балкантон", снима много филми за БНТ. В много от записите ѝ се откриват варианти за съвременна интерпретация на фолклорното песенно наследство. Осъществява много модерни фолклорни проекти с трио "Спешен случай", с композитора Димитър Пенев и с кавалджията Теодосий Спасов. Нейната песен "Калиманку, Денку" в обработка на Красимир Кюркчийски впечатлява особено много швейцарския продуцент Марсел Селие, който я нарежда сред любимите си в поредицата албуми на "Мистерията на българските гласове".

Янка Рупкина издирва и записва стотици оригинални песни от Странджанския край за БНР и "Балкантон".

През 2012 г. е удостоена с високото държавно отличие орден "Св. св. Кирил и Методий".

Почетен гражданин на Бургас от 2017 г.

Поклон пред паметта ѝ!

БНТ изказва съболезнования на семейството!