Два танкера, свързани с Иран, са преминали през Ормузкия проток преди готвената блокада от САЩ

Два петролни танкера, свързани с Иран, са излезли днес от Персийския залив, преминавайки през Ормузкия проток, преди планираната американска блокада на иранските пристанища и крайбрежни зони, показват данни на специализирания сайт "Къплер" и Лондонската фондова борса, на които се позовава Ройтерс.

Танкерът „Аврора“ е натоварен с ирански петролни продукти, докато „Ню Фючър“ е натоварен с дизелово гориво от пристанище Хамрия в ОАЕ, показват данните на „Къплер“.

Блокадата ще започне в 14 ч. по Гринуич (17 ч. българско време) днес, уточни Централното командване на въоръжените сили на САЩ, което отговаря за Близкия изток.