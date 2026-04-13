Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на българската поп музика

На 97 години почина Маргрет Николова. Тя е един от най-ярките и емблематични гласове на българската поп-музика.



Повече от 50 години на сцената Маргрет Николова е изнесла над 9400 концерта, а богатият й ререртоар съдържа повече от 600 песни.

За нея композиторката Зорница Попова създава музиката към песента „Да бъдеш жена“ по текст на Блага Димитрова, други композитори, писали за нея песни, са Тончо Русев, Йосиф Цанков, Светозар Русинов, Ангел Заберски, Петър Ступел.

Печели голямата награда в първото издание на "Златния Орфей", същата година е наградена и в конкурса "Мелодия на годината".