Бачковският манастир събра стотици на традиционното литийно шествие

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислав Севов
Чете се за: 02:37 мин.
На втория ден след Великден по традиция от Бачковския манастир се изнася Чудотворната икона на Света Богородица. С литийно шествие образът на Божията майка се носи на ръце до местността Клувията.

Вярва се, че на втория ден след Възкресение Христово, силата на чудотворната икона на Богородица е най-голяма. Че трябва да се докосне именно на този ден Люба сънувала още преди 20 години. И от тогава не пропуска да се включи както в подготовката, така и в самото литийно шествие.

Люба Попова: "Три дена идваме по–рано, чистим Клувията, аязмото, черквата, плетем венеца, носим иконата, събирам китките и си отиваме днес."

Хората идват в манастира водени от вярата, че Господ ще им даде здраве и благословение. И с надеждата, че чудесата се случват по Божия милост.

"Преди много години Света Богородица ме е спасила в една катастрофа, за части от секундата моят живот мина като на лента, от автомобила нищо не остана, аз останах жив и като че ли ме изхвърлиха и казаха живей! И аз видях тогава, че това е дело на Господ и Света Богородица."

"Аз от Добростан идвам и вече на 84 години и 30 - 40 пъти, за каквото се помоля на Света Богородица винаги ми помага, ни хапчета пия, ни на болница ходя."

Стръмният път към местността Клувията, където преди повече от пет века е открита чудотворната икона на Богородица, не плаши стотиците хора, дошли за литийното шествие.

Йеромонах Паисий: "Трудният път е един кръст, който всеки човек носи, но със силата и с вярата и надеждата, с която ходи по тези трудни пътеки към местността с чудотворния образ, Бог по своята велика милост награждава всеки един човек, който се е включил в тази лития."

Иконата се връща в манастира по–късно през деня, а на вярващите се раздава курбан за здраве.

По темата работиха Деница Торньова и Владислав Севов.

#Чудотворната икона на Св. Богородица #литийно шествие #Бачковски манастир

