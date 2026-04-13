Митрополит Пахомий: Хората са готови на всичко за суетата и гордостта

Негово високопреосвещенство Видинският митрополит Пахомий говори в „Денят започва“ за вярата, смисъла на Възкресение Христово и духовните изпитания на съвременния човек. По думите му благодарността към Бога трябва да бъде постоянна, а не само в празничните дни.

„Апостолът ясно ни казва, че ние непрестанно трябва да се молим и да благодарим на Бога“, каза митрополитът, подчертавайки, че още с пробуждането си човек има за какво да благодари.

Той посочи, че възкресението е в основата на християнската вяра и надеждата за вечен живот.

По думите му съвременният човек често се страхува от духовния живот и лишенията, които той предполага, но в същото време е готов на значителни жертви за материални цели и суета.

„Хората са готови на много жертви - те режат носовете си, ушите си, не ядат, не спят,пътуват, какво ли не правят, готови са на всичко заради суетата и гордостта“, каза той.

Митрополитът подчерта, че духовният живот изисква познание и усилие, но носи истински смисъл.

„Ние трябва да познаваме вярата си. И след това разбира се, че е нужен и живот“, посочи той.

Той коментира и ролята на технологиите в съвременния свят, като отбеляза, че те могат да бъдат както полезни, така и вредни в зависимост от начина на употреба.

