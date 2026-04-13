Контролиран взрив: Екип унищожи плаващ дрон край Черноморец

от БНТ
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Специализиран екип от Военноморска база – Бургас от състава на Военноморските сили изпълни задача по разузнаване, транспортиране и унищожаване на четири броя снаряда, извлечени от плавателен съд, открити на 12 април, на плажа на град Синеморец, местност „Корабите“. Поради съмнение за наличие на остатъчно взривно вещество, което не може да бъде извлечено, плавателният съд е взривен с контролиран взрив, съобщават от министерството на отбраната.

Военнослужещите са действали по искане на Областна администрация Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база бе активирана по заповед на командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

Снимки: Министерство на отбраната

Специализираният екип транспортира снарядите към Военноморска база –Бургас, а плавателният съд беше унищожен на място при стриктно спазване на мерките за безопасност.

#взривяване #Министерство на отбраната #дрон

