След изборите в Унгария: Чуждестранни лидери поздравиха Мадяр

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Чете се за: 01:37 мин.
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Вълна от реакции след победата на Петер Мадяр. Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен написа: "Унгария избра Европа и Европа винаги е избирала Унгария". Тя допълни и че с победата на ТИСА, Будапеща е показала, че иска да се върне на проевропейския си път.

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща каза, че рекордно високата избирателна активност е показала желанието на украинците да имат демокрация. Украинският президент Володимир Зеленски беше сред първите, които поздравиха лидера на ТИСА. Зеленски обеща да си сътрудничат за по-силна Европа и за насърчаване на мира и сигурността. Знаете, досега Унгария на Виктор Орбан блокираше обещания от Европейския Съюз заем в размер на 90 милиарда евро за Киев.

Лидерите на Испания, Франция, Великобритания и други европейски държави също приветстваха изхода от вота в Унгария. Италианският премиер Джорджа Мелони поздрави Мадяр, но подчерта, че досега е работила добре със своя приятел Виктор Орбан. Поздравления дойдоха и от полския премиер Доналд Туск. Именно Варшава ще бъде и първата чуждестранна визита на Петер Мадяр, следват Виена и Брюксел.

#Реакциии #резултати #Унгария #избори

