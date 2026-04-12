Слънчево време, но с валежи в Западна България през седмицата

През нощта повече облаци ще има в крайните югозападни райони, където на изолирани места ще превали слаб дъжд, в планините – сняг.

Вятърът ще стихне и в низините, котловините и около водните басейни ще има условия за намалена видимост. Минималните температури утре ще бъдат между минус 1° и 8°, в София – около 3°, а максималните – между 13° и 18°, по Черноморието – около 12°–13°.

Ще преобладава слънчево време, но отново в югозападните райони ще има слаби и изолирани превалявания. Ще духа слаб, през втората половина на деня – умерен вятър от изток-югоизток.

В планините ще духа слаб, по високите върхове – умерен западен вятър. По-значителна облачност и слаби превалявания ще има в масивите от Югозападна България.

В Европа продължават валежите от дъжд в страните от Западна Европа. В Югоизточна Франция ще превалява сняг. Дъжд и сняг ще има в Северна Италия, а в Централна Европа се очакват дъжд и гръмотевици. Слаби и изолирани превалявания ще има и на Балканите, но в по-голямата част от полуострова ще преобладава слънчево време.

У нас във вторник облачността ще се увеличава и през следващите дни над по-голямата част от страната ще е значителна. На много места, главно в западната половина, ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. Минималните температури ще се повишават, а максималните ще останат без съществена промяна до петък, когато слабо ще се понижат.