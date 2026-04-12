Примирието за Великден в Украйна - как се празнува Възкресение Христово в условия на война

Киев и Москва се обвиняват взаимно в над 2000 нарушения на Великденското примирие.

Дронове и на двете страни продължават да обстрелват цели. Украински военни коментират, че не са могли днес да евакуират загиналите военнослужещи, но се надяват това да стане възможно. Двама души са ранени в Харков при атака с руски дрон. Все пак цивилното население носи духа на Възкресение Христово - В киевската катедрала Св. Михаил се събраха стотици на великденската литургия.

А украинският президент и съпругата му посетиха деца на загинали войници, за да им честитят празника.