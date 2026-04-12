За първи път от години: Българската общност в Дъблин посрещна заедно Възкресение Христово

Празнична великденска служба на български език, възглавена от Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний, се проведе в Дъблин, Ирландия.

Българската общност в Ирландия отпразнува Възкресение Христово заедно за първи път след няколкогодишно прекъсване.

На службата присъстват генералният директор на БНТ Милена Милотинова и генералният директор на БНР Милен Митев.

Участие в службата за Възкресение Христово взе популярният квартет "Светоглас". Посолството ни в Дъблин ще даде прием за нашите сънародници.

През годините периодично духовници от епархията са отслужвали литургии за българите в Ирландия на големи християнски празници. Митрополит Антоний, в качеството му на викарен епископ на тогавашния Западно- и Средноевропейски митрополит Симеон, е служил в Ирландия през 2011 г.