БНТ 3 излъчва финалите на Световната купа по прескачане на препятствия във Форт Уорт

Най-добрите състезатели по прескачане на препятствия се събират в Форт Уорт, щата Тексас за финалите на Световната купа.
Швейцарецът Стив Герда ще се опита да спечели исторически четвърти трофей от тази надпревара, но не липсват и други желащи.
Любимецът на домакините Кен Фарингтън, победителят в Западно-европейската лига Вилям Греб и германецът Рихард Фогел.
Гледайте първия финал от Световната купа по конен спорт в четвъртък от 21:50 по БНТ 3!