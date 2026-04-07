БНТ 3 излъчва финалите на Световната купа по прескачане на препятствия във Форт Уорт

Най-добрите състезатели по прескачане на препятствия се събират в Форт Уорт, щата Тексас за финалите на Световната купа.

Швейцарецът Стив Герда ще се опита да спечели исторически четвърти трофей от тази надпревара, но не липсват и други желащи.

Любимецът на домакините Кен Фарингтън, победителят в Западно-европейската лига Вилям Греб и германецът Рихард Фогел.

Гледайте първия финал от Световната купа по конен спорт в четвъртък от 21:50 по БНТ 3!