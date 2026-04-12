Второ Възкресение се отслужва в храмовете в страната
Дея Пеева спечели бронз на световното първенство по таекуондо при юношите

Възпитаничката на клуб „Ахил" записа четири победи.

Дея Пеева
Дея Пеева спечели бронзов медал в категория до 46 килограма на световното първенство по таекуондо в Ташкент, Узбекистан.

Възпитаничката на клуб "Ахил" записа четири победи преди да стигне до мача за отличието.

Националката, с личен треньор Венцислав Соколов, се наложи над Ана Шара Магалян (Бразилия), Вера Удренкович (Беларус), Адриана Родригес (Испания) и Сдио Каумон (Франция). Дея не загуби нито рунд по пътя към полуфинала.

В срещата за влизане във финала българката отстъпи пред представителката на Тайпе Чиенг Линг Уанг, която спечели световната титла в категория 44 килограма на първенството през 2024 година, където на четвъртфиналите отново победи Дея Пеева.

Другата българска представителка за деня Михаела Стоянова, в категория до 59 килограма, която е представителка на ТК "Феникс", не успя да преодолее съперничката си от Тайван и загуби още в първия кръг. България е представена от общо 14 състезатели в различните категории.

Вижте кадри от турнира във видеото.

