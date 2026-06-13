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Кейти Пери даде началото на мачовете в САЩ от Мондиал 2026

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Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
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Бляскава церемония предшества победата на САЩ над Парагвай.

Кейти Пери
Снимка: БТА
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Световноизвестната американска певица Кейти Пери имаше централна роля в церемонията за началото на мачовете на американска земя от 23-тото световно първенство по футбол, на което САЩ са съдомакини заедно с Мексико и Канада.

Пери изпя своя хит "Чудо" (Wonder) заедно с 10-годишния норвежки изпълнител и композитор Тиус Лука на стадион "СоФай" в предградието на Лос Анджелис - Ингълууд, в американския щат Калифорния.

Церемонията, в която участие взеха и ЛИСА, Анита, Тайла, Фючър и Рема, предшестваше първия мач на САЩ от Група D - срещу Парагвай.

На трибуните бяха холивудската звезда Том Круз и неговият близък приятел - символът на английския футбол сър Дейвид Бекъм, заедно със своята съпруга - певицата и моделиерка Виктория.

Преди да заеме мястото си на "СоФай", Бекъм се сдоби със звезда в холивудската Алея на славата. За разлика от традиционните церемонии не бе разпънат червен, а зелен килим - по подобие на тревата на футболния терен.

Снимки: БТА

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