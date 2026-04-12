Второ Възкресение се отслужва в храмовете в страната
Шанс за нов живот: Бъбречни трансплантации на двама мъже...
Христос Воскресе! Великден е! – празникът на...
Хиляди отбелязаха Второ Възкресение в цялата страна (ОБЗОР)

Светлината победи мрака, Христос Воскресе! На Великден хиляди вярващи посетиха храмовете в цялата страна за богослужението известно като Второ Възкресение. Евангелският откъс, който разказва за случилото се чудо, беше прочетен на различни езици. Идеята е вестта за чудото да стигне до всички народи. И днес храмовете се изпълниха с хора, които дойдоха с вяра и надеда за здраве, мир и доброта.

На различни езици, за да достигне до всички, вестта за Христовото Възкресение беше обявена по време на пасхалното богослужение този предобед.

Българският патриарх Даниил: "Най-напред да се помирим с Бога, Христос стана нашият мир, той ни помири с Бога, защото ако нямаме мир в сърцето, а без мир с Бога, не можем да имаме мир в сърцето, за какъв мир можем да говорим?"

В митрополитската катедрала "Света Неделя" в София хората се помолиха за здраве, мир и смирение. А службата беше водена от патриарх Даниил.

"Празник на празниците, нали Възкресение Христово, нали и голяма Божия благодат, нали и се молим за Божие благословение, да закриля Господ нашите близки, целият наш народ, да няма войни, да спрат войните."

"Пожелавам си мир и най-вече за децата ми и ги водя от малки на църква и снощи бяхме, за да усетят празника, да правят добро."

"Великден винаги да ни свързва със семейството и семейния празник."

В Пловдив хиляди миряни изпълниха храма "Света Марина" за богослужението на Второ Възкресение, отслужено от митрополит Николай. По традиция бяха раздадени великденски яйца, а десетки семейства с деца споделиха празника заедно.

"Ние се молим за смирение, ние се молим за непоколебимост във вярата си, защото Бог е любов, Бог е надежда и радостта от възкресението е нещо, което никога не може да бъде взето от душата на хората."

"За здраве и за мир на цял свят."

Храмът „Въведение Богородично“ в Благоевград се напълни с вярващи, дошли да посрещнат чудото на Христовото Възкресение. Църквата посрещна и чужденци дошли за празника в Благоевград.

"Ето възкръсна за всички, Бог да помага на всички, да сме по-здрави, по смирени."

"Винаги на този ден сме най-много обединени, винаги на този ден, просто Исус ни събира всичките."

С настъпването на Възкресение Христово се слага край и на 40-дневния великденски пост.

