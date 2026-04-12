В храмовете в цялата страна посрещнаха чудото на Възкресението и Благодатния огън

В храмовете в цялата страна посрещнаха Благодатния огън и бяха отслужени празнични литургии за Възкресение.

Стотици русенци се стекоха в храма "Св. Николай Чудотворец", за да присъстват на Полунощница и Пасхална Утреня - с които се отбелязва Възкресение Христово. Със звъна на църковните камбани точно в полунощ беше възвестено Възкресението.

По традиция в Бургас много хора посрещнаха Възкресение на площада пред най-големия храм „Св. Св. Кирил и Методий“. След недоволството миналата година, заради пускането на фойерверки в Бургас, снощи зарята беше заменена от десетки светещи дронове, които изписаха радостната вест в небето.

