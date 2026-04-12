БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шанс за нов живот: Бъбречни трансплантации на двама мъже...
Чете се за: 02:22 мин.
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Второ Възкресение се отслужва в храмовете в страната

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Христос Воскресе!

Днес е празникът на празниците. Великден е тихият шепот на надеждата, че дори след най-дълбоката тъмнина животът отново намира път към светлината. Възкресение Христово или Великден, е денят, в който християните празнуват Възкресението на Сина Божи Иисус Христос на третия ден, след като е разпънат на кръст и погребан. Със смъртта си Иисус Христос е изкупил греховете на човечеството, а с Възкресението си е дал надежда за живот след смъртта.

Хиляди вярващи посрещнаха Възкресение Христово с нощни богослужения и запалени свещи, изпълнени с вяра и надежда. В храмовете се отслужиха тържествени свети литургии за Пасха, а семействата се събраха около празничната трапеза с боядисани яйца и козунаци. Денят символизира победата на живота над смъртта и носи послание за обновление, мир и доброта.

Неделно богослужение - четене на Евангелието на различни езици

Според църковния типик малко преди обяд на Възкресение Христово се отслужва вечерно богослужение, т.нар. Второ Възкресение, в което се чете евангелският откъс, който разказва за случилото се чудо. Положено е да се чете на различни езици, което символизира проповедта за Възкресението на Христос към всички народи.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужва Второ Възкресение Христово в митрополитския катедрален храм „Св. великомъченица Неделя“.

Българският патриарх Даниил: "Най-напред се радваме, радваме се с изключителната радост на Възкресението на Господ Иисус Христос, това беше първият поздрав, който всъщност Господ Иисус Христос отправя към Жените Мироносци, които уплашени в неизвестност какво се случи, празен е гробът и когато Господ им се яви, първото нещо, което има казва е "Радвайте се!" Вижте, тази радост в църквата не е преставала. В този свят на скърби, на отчаяние - погледнете християните, като имаме предвид светиите, на които им подражаваме, в най-големите скърби мъчениците са живели тази възкресенска радост, защото са я имали, живели са този възкресенски живот и това е чудото на Възкресение. Най-напред да се помирим с Бога, Христос стана нашият мир, той ни помири с Бога, защото ако нямаме мир в сърцето, а без мир с Бога не можем да имаме мир в сърцето, за какъв мир може да говорим".

#храмове #Второ възкресение #Възкресение Христово #Великден

Последвайте ни

ТОП 24

Още от: Общество

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ