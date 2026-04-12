Второ Възкресение се отслужва в храмовете в страната

Христос Воскресе!

Днес е празникът на празниците. Великден е тихият шепот на надеждата, че дори след най-дълбоката тъмнина животът отново намира път към светлината. Възкресение Христово или Великден, е денят, в който християните празнуват Възкресението на Сина Божи Иисус Христос на третия ден, след като е разпънат на кръст и погребан. Със смъртта си Иисус Христос е изкупил греховете на човечеството, а с Възкресението си е дал надежда за живот след смъртта.

Хиляди вярващи посрещнаха Възкресение Христово с нощни богослужения и запалени свещи, изпълнени с вяра и надежда. В храмовете се отслужиха тържествени свети литургии за Пасха, а семействата се събраха около празничната трапеза с боядисани яйца и козунаци. Денят символизира победата на живота над смъртта и носи послание за обновление, мир и доброта.

Неделно богослужение - четене на Евангелието на различни езици



Според църковния типик малко преди обяд на Възкресение Христово се отслужва вечерно богослужение, т.нар. Второ Възкресение, в което се чете евангелският откъс, който разказва за случилото се чудо. Положено е да се чете на различни езици, което символизира проповедта за Възкресението на Христос към всички народи.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужва Второ Възкресение Христово в митрополитския катедрален храм „Св. великомъченица Неделя“.