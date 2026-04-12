Христос Воскресе! Великден е! – празникът на празниците

Празнуваме чудото на Възкрeсението на Божия син – Иисус Христос.

"Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка и на тия, които са в гробовете, живот дарува", се пее в храмовете в цялата страна.

Изпреварили утрото, жените мироносици, носещи скъпоценно миро, отишли при гроба Господен, за да помажат тялото Иисусово с благоуханни масла. Те обаче намерили камъка от гроба Му отвален и чули от ангела:

"Защо търсите Живия между мъртвите? Онзи, който пребъдва във вечна светлина? Вижте гробните повивки! Тичайте и възвестявайте на света, че Господ възкръсна, като умъртви смъртта, защото е Син на Бога, който спасява човешкия род." "Ден на Възкресение е, да се просветим, хора, Пасха е! От смъртта към живота и от земята на небето ни преведе Христос, пеещите победна песен. Христос възкръсна от мъртвите. Да очистим чувствата си и ще видим непристъпната светлина на Христовото Възкресение и ясно ще чуем: Радвайте се!", гласи пасхалния канон за празника.

С Възкресението Христово нека си пожелаем да възкръснат в сърцата ни най-светлите човешки добродетели – вярата, надеждата, любовта, покаянието, милосърдието, смирението и добротата!

Пожелаваме ви светли и благословени великденски празници!