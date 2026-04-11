Без пробив: Няколко часа продължават преговорите между САЩ и Иран в Исламабад

Повече от три часа продължават ключовите преговори между Съединените щати и Иран. Домакин на срещата е столицата на посредника Пакистан - Исламабад. Няма информация за съществен пробив, но според мнозина анализатори прекият диалог между Вашингтон и Техеран е добро начало. В пост в социалната си мрежа, президентът Доналд Тръмп написа, че Ормузкият проток ще бъде отворен скоро.

Делегациите на САЩ и Иран бяха посрещнати от главнокомандващия на пакистанските въоръжени сили Асим Мунир. Твърди се, че той е спечелил уважението на Доналд Тръмп при постигането на временното примирие между Вашингтон и Техеран. Фелдмаршал Мунир беше във военна униформа когато посрещаше иранците, и с костюм при приветстването на американците.

Преди преките преговори, американският екип - начело с вицепрезидента Джей ди Ванс и специалните пратеници Стив Уитокоф и Джаред Къшнър, както и иранските представители - председателят на парламента Мохамад Галибаф и първият дипломат Абарс Арагчи, разговаряха с пакистанския премиер Шехбаз Шариф. Той е изразил надежда, че преговорите ще послужат за "крайъгълен камък" в процеса за постигане на траен мир.

Преди срещата вицепрезидентът Ванс каза, че Иран не може да си позволи да разиграва САЩ.

Техеран настоя да спрат ударите срещу Ливан и да бъдат освободени блокираните ирански активи.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Започваме процес по разчистване на Ормузкия пролив в услуга на страните по цял свят, включително Китай, Япония, Южна Корея, Франция, Германия и много други."

Кои са основните теми, по които САЩ и Иран имат различия. Иранската ядрена програма - Вашингтон настоява Техеран да спре всякакво обогатяване на уран. Ормузкият пролив - американците искат незабавното му отваряне, иранците искат да контролират водния път и да събират такси.

Другият ключов елемент е ситуацията в Ливан. Иран настоява, че израелските удари срещу страната са нарушение на примирието.

Израел се съгласи да започне преговори с Ливан за прекратяване на огъня, но отказва диалог с групировката Хизбула.

След масирани израелски удари, само през последните дни в Ливан са загинали над 350 души.



