Велика събота е – най-благословеният ден
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис...
ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Преговорите в Исламабад: Светът е в очакване на пробив в отношенията между САЩ и Иран

Биляна Бонева
Всичко от автора
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс ръководи американската делегация в пакистанската столица

Снимка: илюстративна
Светът е в очакване на пробив в отношенията между Техеран и Вашингтон. В Исламабад трябва да започнат преговорите между двете страни. Тази сутрин в пакистанската столица пристигна вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, който ръководи американската делегация.

В екипа на Съединените щати влизат още специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Преди да отпътува за Исламабад Джей Ди Ванс предупреди Техеран, "да не си играят със Съединените щати".

Американският президент Доналд Тръмп заплаши Иран с нови удари, ако преговорите се провалят. Преговорите ще се водят на фона на крехко 2-седмично примирие. Техеран настоява преди началото на преговорите да бъдат изпълнени две от исканията им – да спрат ударите срещу Ливан и да бъдат освободени блокираните ирански активи.

снимки: БТА

Израел се съгласи да започне преговори с Ливан за прекратяване на огъня, но отказва да води разговори с групировката Хизбула. Засега не е ясно дали Съединените щати ще приемат условието за иранските активи.

#войната в Иран #преговори САЩ-Иран #Доналд Тръмп #войната в Близкия изток

