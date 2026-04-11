Елена Коларова: Показахме по-категорично лице, но ни чака още по-труден мач

Блокировачът на Левски Елена Георгиева изрази задоволство от представянето на тима след победата над ЦПВК, която доближи „"ините“ само на успех от финала в НВЛ при жените.

"Чувствам се доста заредена. Успяхме да покажем нашата игра и доста по-категорично лице в сравнение с предния мач. Трябва да продължим да работим здраво, защото следващият двубой със сигурност няма да бъде лесен“, заяви тя.

Георгиева, която беше отличена от коментаторския екип на БНТ за най-полезен състезател в срещата, подчерта, че ключът към доброто ѝ представяне е бил концентрацията.

"Бях много фокусирана върху това, което трябва да се случи. Знаех, че от другата страна има сериозна конкуренция и исках да покажа, че съм по-добра. Отборът също много ми помогна за това“, добави тя.

С оглед на предстоящия четвърти мач от серията, волейболистката акцентира и върху значението на възстановяването.