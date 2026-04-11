Левски поведе в серията срещу ЦПВК след успех с 3:1 гейма в полуфиналите на НВЛ

Женският волейболен отбор на Левски направи важна крачка към класиране за финала в Националната волейболна лига, след като се наложи с 3:1 (25:20, 22:25, 25:23, 25:20) над ЦПВК в третия мач от полуфиналната серия.

Тимът, воден от Денислав Димитров, показа по-голяма стабилност в ключовите моменти и заслужено стигна до успеха, с който поведе с 2:1 победи в серията, играеща се до три успеха.

"Сините“ започнаха по-концентрирано срещата и взеха първия гейм, но гостите от ЦПВК успяха да изравнят след по-силна втора част. В следващите два гейма обаче левскарките наложиха волята си, като демонстрираха по-добра игра в атака и стабилност в защита, за да затворят мача в четири части.

С този успех Левски се доближи само на една победа от класиране за финала, където вероятен съперник е шампионът Марица.

Четвъртият мач от серията, който може да се окаже решаващ при нов успех за "сините“, ще се проведе на 14 април от 16:30 часа. При евентуално изравняване ще се играе пети двубой на 17 април.

Полуфиналните сблъсъци в първенството, включително серията между Левски и ЦПВК, са част от програмата на БНТ 3, а финалната серия за титлата стартира на 22 април.