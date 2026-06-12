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Александър Николов удължи договора си с Лубе Чивитанова до 2029 г.

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Спорт
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Реализатор номер 1 на италианската Серия А преподписа със своя клуб.

александър николов пътят дълъг победата чивитанова тренто
Снимка: БТА
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Българската волейболна звезда Александър Николов удължи договора си с клуба Лубе Чивитанова, като договорът му вече е до 2029-а година, съобщи страницата на клуба във Фейсбук.

Досегашният му договор беше до юни 2028-а година, а сега на практика той увеличава престоя си с още един сезон. Николов в момента кара четвъртия си сезон в клуба, след като пристигна през 2022/23.

Роденият през 2003-а година български национал изпрати отличен сезон 2025/26 в италианската Серия А, където завърши като реализатор номер 1. Тимът им обаче остана на 2-ото място в първенството на Италия, където загуби финалната серия от Перуджа в три мача.

„Тук все още мога да се развивам и да печеля“, заяви Николов, цитиран от страницата на Лубе Чивитанова.

В момента той е в националния отбор на България и участва в турнира Лига на нациите.

#ВК Лубе Чивитанова #Александър Николов

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