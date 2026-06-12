Украйна записа първа победа в Лигата на нациите след успех над Китай

Националният отбор на Украйна постигна първата си победа в тазгодишното издание на Волейболната лига на нациите при мъжете. В среща от турнира в китайския град Лини украинците се наложиха над домакините от Китай с 3:1 (25:17, 21:25, 25:20, 25:22).

След убедителен първи гейм украинският тим допусна изравняване на резултата, но в следващите две части показа по-голяма стабилност и заслужено стигна до крайния успех.

Най-резултатен в двубоя беше диагоналът Васил Тупчий, който реализира 21 точки, включително два аса и една успешна блокада. Капитанът Юрий Семенюк също имаше ключова роля за победата с 16 точки, като шест от тях дойдоха директно от блокада.

Силен мач за Украйна изигра и посрещачът Дмитро Янчук, който се отчете с четири аса и общо 11 точки.

За китайския състав най-резултатен беше Вен Зихуа с 18 точки, но неговото представяне не успя да предотврати второто поредно поражение на домакините в турнира.

С успеха Украйна откри сметката си във временното класиране на Лигата на нациите и си върна самочувствието след неуспешния старт на надпреварата.