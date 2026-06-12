БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Мечтата няма граници": 71-годишна учителка със...
Чете се за: 02:25 мин.
Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на...
Чете се за: 05:25 мин.
Публикуваха резултатите от НВО в 4-ти клас
Чете се за: 00:12 мин.
Две деца пострадаха при инцидент с електрическа...
Чете се за: 00:35 мин.
Димитър Стоянов: Договорите за фалшивите банкови гаранции...
Чете се за: 07:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Украйна записа първа победа в Лигата на нациите след успех над Китай

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Васил Тупчий поведе украинците към победа с 3:1, а домакините в Лини допуснаха второ поредно поражение

Украйна записа първа победа в Лигата на нациите след успех над Китай
Снимка: volleyballworld.com
Слушай новината

Националният отбор на Украйна постигна първата си победа в тазгодишното издание на Волейболната лига на нациите при мъжете. В среща от турнира в китайския град Лини украинците се наложиха над домакините от Китай с 3:1 (25:17, 21:25, 25:20, 25:22).

След убедителен първи гейм украинският тим допусна изравняване на резултата, но в следващите две части показа по-голяма стабилност и заслужено стигна до крайния успех.

Най-резултатен в двубоя беше диагоналът Васил Тупчий, който реализира 21 точки, включително два аса и една успешна блокада. Капитанът Юрий Семенюк също имаше ключова роля за победата с 16 точки, като шест от тях дойдоха директно от блокада.

Силен мач за Украйна изигра и посрещачът Дмитро Янчук, който се отчете с четири аса и общо 11 точки.

За китайския състав най-резултатен беше Вен Зихуа с 18 точки, но неговото представяне не успя да предотврати второто поредно поражение на домакините в турнира.

С успеха Украйна откри сметката си във временното класиране на Лигата на нациите и си върна самочувствието след неуспешния старт на надпреварата.

#Волейболна Лига на нациите за мъже 2026 #Национален отбор на Китай по волейбол за мъже #Национален отбор на Украйна по волейбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Лили Иванова обяви последното си национално турне
4
Лили Иванова обяви последното си национално турне
Откриха световното първенство по футбол
5
Откриха световното първенство по футбол
Публикуваха резултатите от НВО в 4-ти клас
6
Публикуваха резултатите от НВО в 4-ти клас

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
2
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
3
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
4
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали, 3 жертви, версия за гонка между автомобили
5
Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали,...
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
6
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...

Още от: Европейски волейбол

Канада поднесе една от сензациите във ВНЛ след успех над олимпийския шамион Франция
Канада поднесе една от сензациите във ВНЛ след успех над олимпийския шамион Франция
Александър Николов удължи договора си с Лубе Чивитанова до 2029 г. Александър Николов удължи договора си с Лубе Чивитанова до 2029 г.
Чете се за: 01:10 мин.
Волейболистът Самуил Вълчинов ще играе в Гърция Волейболистът Самуил Вълчинов ще играе в Гърция
Чете се за: 01:20 мин.
Джанлоренцо Бленджини: Трябва да сме щастливи, когато печелим, но и да анализираме какво можем да подобрим Джанлоренцо Бленджини: Трябва да сме щастливи, когато печелим, но и да анализираме какво можем да подобрим
Чете се за: 02:07 мин.
България неутрализира Иран в Лигата на нациите България неутрализира Иран в Лигата на нациите
Чете се за: 03:20 мин.
Спад за волейболните национали в световната ранглиста Спад за волейболните национали в световната ранглиста
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета от 2 евро, посветена на азбуката ни
Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Директори на задлъжнели болници със заплати, по-високи от на министъра на здравеопазването Директори на задлъжнели болници със заплати, по-високи от на министъра на здравеопазването
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Цистерни с мляко са блокирани на границата с Румъния заради нови изисквания на БАБХ Цистерни с мляко са блокирани на границата с Румъния заради нови изисквания на БАБХ
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Има споразумение САЩ - Иран, заяви премиерът на Пакистан Има споразумение САЩ - Иран, заяви премиерът на Пакистан
Чете се за: 02:10 мин.
По света
След катастрофата на "Челопешко шосе": Колеги на...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
"Мечтата няма граници": 71-годишна учителка със сърдечни...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ