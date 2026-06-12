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Националният отбор на България по волейбол до 22 години загуби от Полша в приятелски мач

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Спорт
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Младите национали загубиха с 1:3 гейма от домакините

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Националният отбор на България отстъпи пред Полша в приятелска среща, част от подготовката на тима за европейското първенство по волейбол за мъже под 22 години.

Младите национали загубиха с 1:3 гейма от домакините. След края на двубоя по взаимна договорка между двамата треньори беше изигран и допълнителен гейм, който също завърши в полза на полския тим.

Българският отбор, воден от Даниел Пеев, се готви за европейско първенство в Португалия от 29 юни до 4 юли.

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