Велика събота - ден на мир и тишина в очакването на чудото

За втора поредна година българска делегация не отиде на Божи гроб, за да донесе благодатния огън, заради военния конфликт в региона. В синодалните параклиси обаче се пази такъв от 24-та. Частица от него ще занесат в домовете си вярващите тази вечер. Много миряни и духовници вече очакват Възкресението в храмовете в страната, като патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски".

Велика събота се прославя като "най-благословения седми ден", защото това е денят, когато Словото Божие лежи в гроба като мъртъв човек, но в същото време спасява света и възкръсва.

След броени часове в Патриаршеската катедрала и във всички православни храмове и манастири в страната ще започне отслужването на Пасхална полунощница, като с обявяването на Христовото Възкресение започва и Пасхалното утринно богослужение.

Светата литургия за празника ще бъде отслужена от патриарх Даниил и ще бъде излъчвана на живо от Българската национална телевизия.

След предателството на Юда, Божият син е пратен на разпятие от жестокия Пилат. На Велика събота Йосиф и Никодим свалят тялото на Спасителя от кръста и го полагат в каменна пещера.

Йоан, Бранитски епископ: "Вече виждаме светлината на Христовото Възкресение. Посланието, което църквата отправя към всеки един човек, не само към християните е, че Христос е възкръснал и със своята смърт победи смъртта и дявола, и отвори вратите на Ада за онези, които вярват в него да бъдат в Рая."

Велика събота е ден на мир и тишина в очакването на чудото. Ден на молитва и равносметка.

"Какви хора сме, дали сме добри хора. Дали наистина се грижим за ближния си и дали вярваме в спасението."



"Поуките са, че дарът на земния живот, който ни е даден, той ни е даден само, за да възстановим отношенията с Бога, които са се прекъснали след грехопадението."

По решение на Светия Синод тази година Благодатния огън стига до вярващите от запазения в храмове и манастири и донесен у нас още преди две години. Вярващи и свещеници в София взимаха частица от светлината от синодалния параклис "Св. цар Борис-Михаил Покръстител."

Петър Грудев, ставрофорен иконом:"И горе на манастирчето "Свето възнесение Господне", "Св. Спас" или както по народно му го казват в Мало Бучино."

Светлина, която ще стигне не само до домовете, но и до сърцата на вярващите, като упование за надежда, вяра и сила.

