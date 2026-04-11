Сестри Стоеви отново на върха на Европа
Велика събота - ден на мир и тишина в очакването на чудото

Иво Никодимов от Иво Никодимов
За втора поредна година българска делегация не отиде на Божи гроб, за да донесе благодатния огън

За втора поредна година българска делегация не отиде на Божи гроб, за да донесе благодатния огън, заради военния конфликт в региона. В синодалните параклиси обаче се пази такъв от 24-та. Частица от него ще занесат в домовете си вярващите тази вечер. Много миряни и духовници вече очакват Възкресението в храмовете в страната, като патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски".

Велика събота се прославя като "най-благословения седми ден", защото това е денят, когато Словото Божие лежи в гроба като мъртъв човек, но в същото време спасява света и възкръсва.

След броени часове в Патриаршеската катедрала и във всички православни храмове и манастири в страната ще започне отслужването на Пасхална полунощница, като с обявяването на Христовото Възкресение започва и Пасхалното утринно богослужение.

Светата литургия за празника ще бъде отслужена от патриарх Даниил и ще бъде излъчвана на живо от Българската национална телевизия.

След предателството на Юда, Божият син е пратен на разпятие от жестокия Пилат. На Велика събота Йосиф и Никодим свалят тялото на Спасителя от кръста и го полагат в каменна пещера.

Йоан, Бранитски епископ: "Вече виждаме светлината на Христовото Възкресение. Посланието, което църквата отправя към всеки един човек, не само към християните е, че Христос е възкръснал и със своята смърт победи смъртта и дявола, и отвори вратите на Ада за онези, които вярват в него да бъдат в Рая."

Велика събота е ден на мир и тишина в очакването на чудото. Ден на молитва и равносметка.

"Какви хора сме, дали сме добри хора. Дали наистина се грижим за ближния си и дали вярваме в спасението."

"Поуките са, че дарът на земния живот, който ни е даден, той ни е даден само, за да възстановим отношенията с Бога, които са се прекъснали след грехопадението."

По решение на Светия Синод тази година Благодатния огън стига до вярващите от запазения в храмове и манастири и донесен у нас още преди две години. Вярващи и свещеници в София взимаха частица от светлината от синодалния параклис "Св. цар Борис-Михаил Покръстител."

Петър Грудев, ставрофорен иконом:"И горе на манастирчето "Свето възнесение Господне", "Св. Спас" или както по народно му го казват в Мало Бучино."

Светлина, която ще стигне не само до домовете, но и до сърцата на вярващите, като упование за надежда, вяра и сила.

Вижте още в прякото включване на Иво Никодимов

