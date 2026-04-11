За канона, иконите и вярата - разказът на иконописеца Албена Димитрова

від БНТ , Репортер: Иван Янев
Чете се за: 02:40 мин.
Ти не си художник, а си част от богослужението и символният език, с който ще говориш, трябва да достигне до хората по правилния начин, допълва тя

Наричат иконите прозорец към небето. Казват, че говорят без думи. Съчетават по особен начин канона, символиката, традицията и духа на иконописеца, който ги е създал. С един такъв майстор ще ви срещнем днес - Албена Димитрова, една жена посветила повече от четвърт век на църковната живопис.

Страстта на Албена към рисуването започва в Художествената гимназия в Казанлък. След завършването й, се насочила към иконописта.

Албена Димитрова: "Чух за тази специалност, която съчетава история на изкуството, към която имам слабост, приказността на митове, легенди, библейския език. И това беше в пълнота убеждение, че само това няма да ме кара да бъда нещастна с някакъв грешен избор."

Взетото решение се оказало правилно. И 26 години по-късно Албена все така помни, че иконите са съвкупност от художествено майсторство, традиция и духовен смисъл.

Албена Димитрова: "Страшно е. Страшно е, защото осъзнаваш отговорността на това, че не си художник, а си част от богослужението и символният език, с който ще говориш, трябва да достигне до хората по правилния начин."

Канонът е изключително важен в иконописта. Той определя и начина на изобразяване, и характерните белези на светиите.

Албена Димитрова: "Иконописта се движи по канон, което е на практика правило, така че, работейки, да не се отклониш от историчността. Защото църквата и иконографът работят с историческата вярност, за да можеш да пресъздадеш точно това, което на светеца е характерно – неговата мъдрост, неговата младост, дали е преподобен, дали е цар, дали е мъченик."

Цветовете също носят символика.

Албена Димитрова: "Особено при основните персонажи като Господ Христос, Богородица, на архангелите, зад която стои цялата византийска естетика и общо взето трябва да бъде съобразено."

Фантазията и талантът на художника пък се проявяват чрез избора на нюанси. На тях изключително много разчита и Албена - майсторът-иконописец на десетки храмове в цялата страна, включително и на най-новата църква в Казанлък ,,Събор на свети Архангели“.

