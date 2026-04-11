БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Велика събота е – най-благословеният ден
Чете се за: 01:55 мин.
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Променлива облачност, на места с валежи и днес, и утре


A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

И в следобедните часове в по-голямата част от страната ще бъде облачно. На места ще има валежи от дъжд, в планините, над 1500 метра – от сняг. В Източна България ще има и гръмотевична дейност. Максималните температури ще са - между 11° и 16°, за София – около 12°, по Черноморието – от 9° до 11°. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони – от юг-югоизток.

През нощта облачността в повечето райони ще намалее, но на отделни места в Горнотракийската низина ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб, в Източна България – умерен от югоизток. Минималните температури ще бъдат – между 0° и 5°, в София – около 2°, на морския бряг – от 5 до 8°, а максималните – между 13° и 20°, в София около 15°, по Черноморието – от 10° до 12°.

Утре ще преобладава слънчево време, но на места в източните и планинските райони ще превали слабо. Ще духа слаб вятър – от север, в Източна България – от изток-югоизток.

И над планините ще бъде предимно слънчево, но и там ще има изолирани следобедни превалявания. Ще духа умерен северозападен вятър.

През първите дни от новата седмица ще има променлива облачност. Вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е югоизточен, слаб и умерен. В средата на седмицата, вероятността за валежи от дъжд се повишава, главно в западната половина от страната. Минималните температури ще се повишават, а максималните ще останат без съществена промяна, в повечето райони от 13° и 18°.

#времето за Великден #променлива облачност #валежи от дъжд #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ