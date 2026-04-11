БФС за червения картон на Левски - Арда: Няма значение дали има контакт с топката

БФС взе отношение по повод спорните ситуация от изминалия кръг в Първа лига. В официалния сайт на футболния съюз бе публикувано традиционния видео анализ. По повод най-дискусионния момент - втория жълт картон на Лъчезар Котев от Арда в мача срещу Левски, от съдийската комисия смятат, че решението на арбитъра Радослав Гидженов е правилно.

"В централната част на терена номер 80 (б.р. - Котев) в светлосиньо атакува безразсъдно противник с номер 70 (б.р. - Георги Костадинов), като същевременно играе с топката с левия си крак, а контакта е извършен с десния крак на номер 80. Атаката срещу противника се случва с интензитет, по безразсъден начин и с посока отзад на тялото на потърпевшия. Ключовият фактор тук е степента на нарушението спрямо противника. Номер 80 действа без внимание за здравето на номер 70, което се характеризира като опасно атакуване или атакуване по безрасъден начин. Няма значение дали има контакт с топката. Важно е как е извършено нарушението", гласи позицията на съдийската комисия.

Комисията също така потвърждава, че правилно е отменен гол на Спартак Варна срещу Добруджа. Няма грешка и при показването на червения картон на Илия Юруков от Ботев Враца срещу ЦСКА 1948.

