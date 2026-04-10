БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ръководството на Арда отправи молба към Съдийската комисия към БФС
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ръководството на Арда отправи молба към Съдийската комисия към БФС

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Кърджалии не са съгласни с червения картон на Лъчезар Котев.

Левски Арда
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Ръководството на Арда отправи молба към Съдийската комисия към Българския футболен съюз (БФС) с позиция, разпространена до медиите от Пресслужбата на клуба от Кърджали.

Кърджалии загубиха гостуването си на Левски с минималното 0:1, като след 41-ата минута играха с човек по-малко, когато Лъчезар Котев получи втори жълт картон за шпагат в краката на капитана на "сините" Георги Костадинов.

Изявлението на Арда:

Ръководството на ПФК Ардда отправя молба към Съдийската комисия към БФС, ако може в своята традиционна рубрика в You Tube канала на БФС, да включи, разгледа и обясни, както на нас, така и на футболната общественост причината за показания втори жълт, съответно червен картон на футболиста на ПФК Арда Лъчезар Котев.

С пожелания за весели празници на всички, които ръководят българското съдийство.

P.S. ПФК Арда поздравява Президента на БФС Георги Иванов за неговата позиция, относно преразглеждане от страна на Съдийската комисия за всички отсъждания на рефера Георги Кабаков в последните няколко кръга.

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ