Усман Дембеле защити Килиан Мбапе: Критиките към него са несправедливи

Усман Дембеле застана в защита на съотборника си в националния отбор на Франция Килиан Мбапе и заяви, че критиките към звездата на Реал Мадрид са преминали границата.

Капитанът на „петлите“ беше обект на сериозни коментари през сезона, след като Реал Мадрид не успя да спечели трофей, а във Франция не липсваха и съмнения около лидерската му роля в националния тим.

"Критиките към него са много, много несправедливи. Някои хора прекаляват, защото той е Килиан Мбапе. Не бива да продължават да го преследват. Той е невероятен играч, много добър човек извън терена и лидер“, заяви Дембеле пред „Марка“.

Футболистът на Пари Сен Жермен, който е сред претендентите за „Златната топка“ след триумфа в Шампионската лига, подчерта, че Мбапе остава ключова фигура за Франция преди началото на световното първенство.

Дембеле коментира и селекционера Дидие Дешан, който ще напусне поста след края на Мондиала.

"Той е изключителен треньор. Завинаги ще остане легенда сред треньорите на френския национален отбор“, каза нападателят.

Относно евентуалното назначение на Зинедин Зидан начело на Франция, Дембеле заяви, че би приветствал подобно развитие.