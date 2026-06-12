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Усман Дембеле защити Килиан Мбапе: Критиките към него са несправедливи

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Спорт
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Нападателят на Франция подкрепи капитана на "петлите“ преди старта им на Мондиал 2026 и определи Дидие Дешан като легенда

Усман Дембеле защити Килиан Мбапе: Критиките към него са несправедливи
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Усман Дембеле застана в защита на съотборника си в националния отбор на Франция Килиан Мбапе и заяви, че критиките към звездата на Реал Мадрид са преминали границата.

Капитанът на „петлите“ беше обект на сериозни коментари през сезона, след като Реал Мадрид не успя да спечели трофей, а във Франция не липсваха и съмнения около лидерската му роля в националния тим.

"Критиките към него са много, много несправедливи. Някои хора прекаляват, защото той е Килиан Мбапе. Не бива да продължават да го преследват. Той е невероятен играч, много добър човек извън терена и лидер“, заяви Дембеле пред „Марка“.

Футболистът на Пари Сен Жермен, който е сред претендентите за „Златната топка“ след триумфа в Шампионската лига, подчерта, че Мбапе остава ключова фигура за Франция преди началото на световното първенство.

Дембеле коментира и селекционера Дидие Дешан, който ще напусне поста след края на Мондиала.

"Той е изключителен треньор. Завинаги ще остане легенда сред треньорите на френския национален отбор“, каза нападателят.

Относно евентуалното назначение на Зинедин Зидан начело на Франция, Дембеле заяви, че би приветствал подобно развитие.

"Надяваме се един ден да го видим на пейката на Франция. Убеден съм, че ще се справи фантастично“, добави той.

#Мондиал 2026 #национален отбор на Франция по футбол # Килиан Мбапе #Усман Дембеле

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