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Георги Костадинов връчи голмайсторския приз на Евертон Бала

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Спорт
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Новият спортен директор на Левски отличи бразилеца преди тренировката на „сините“, а нападателят посвети наградата на целия отбор

георги костадинов връчи голмайсторския приз евертон бала
Снимка: Startphoto.bg
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Новият спортен директор на Левски Георги Костадинов връчи на Евертон Бала трофея за голмайстор на изминалия шампионат. Церемонията се състоя преди втората тренировка на "сините“ за деня.

Костадинов поздрави бразилския нападател не само за реализираните попадения, но и за професионализма и отношението му към отбора.

"Искам да го поздравя. Огромни благодарности не само за отбелязаните голове, но и за това, че е голям професионалист и има страхотно отношение в съблекалнята. Надявам се да направи още по-добър сезон. Сигурен съм, че ще го постигне“, заяви спортният директор на Левски.

От своя страна Евертон Бала подчерта, че отличието е заслуга на целия отбор.

"Много съм щастлив. Това е важен момент не само за мен, а за всички нас. Тази награда не я спечелих сам, а с помощта на целия отбор. Тя не е само моя, а е за всички вас. Продължаваме да работим, защото ни предстои нов сезон и нови цели“, каза бразилецът под аплодисментите на своите съотборници.

Нападателят ще се стреми да затвърди добрите си изяви и през новата кампания, в която Левски отново ще преследва високи цели.

#Евертон Бала #Георги Костадинов

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