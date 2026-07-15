Питас: Най-важното е да продължим напред

Един от най-добрите футболисти на ЦСКА Йоанис Питас изрази увереност, че „червените“ ще отстранят Дери Сити в днешния реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Както е известно, първата среща преди седмица в София завърши с победи 3:2 за ЦСКА.

„Постигнахме добър резултат в първия двубой, предстои ни труден мач, но ние имаме сериозни амбиции в Европа и трябва да оправдаем очакванията. За всеки играч е добре да играе на хубав терен. Ние обичаме атакуващият футбол. Уверен съм за успеха. Най-важното е да продължим напред“, каза Питас на пресконференцията преди мача.