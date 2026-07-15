БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Европрокуратурата наказа с „порицание“...
Чете се за: 01:15 мин.
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев...
Чете се за: 01:37 мин.
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Питас: Най-важното е да продължим напред

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Запази

Нападателят на ЦСКА е оптимист преди реванша с Дери Сити.

Йоанис Питас
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Един от най-добрите футболисти на ЦСКА Йоанис Питас изрази увереност, че „червените“ ще отстранят Дери Сити в днешния реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Както е известно, първата среща преди седмица в София завърши с победи 3:2 за ЦСКА.

„Постигнахме добър резултат в първия двубой, предстои ни труден мач, но ние имаме сериозни амбиции в Европа и трябва да оправдаем очакванията. За всеки играч е добре да играе на хубав терен. Ние обичаме атакуващият футбол. Уверен съм за успеха. Най-важното е да продължим напред“, каза Питас на пресконференцията преди мача.

#ФК Дери Сити #УЕФА Лига Европа 2026/2027 #Йоанис Питас #ПФК ЦСКА София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК – Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
35-годишен мъж загина при катастрофа на пътя София - Варна край Търговище
5
35-годишен мъж загина при катастрофа на пътя София - Варна край...
България играе с Полша в първия си мач от Лигата на нациите в Чикаго
6
България играе с Полша в първия си мач от Лигата на нациите в Чикаго

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
5
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
6
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...

Още от: Лига Европа

Христо Янев: Подготвени сме за всичко
Христо Янев: Подготвени сме за всичко
Визов проблем поставя под въпрос участието на двама футболисти на ЦСКА срещу Дери Сити Визов проблем поставя под въпрос участието на двама футболисти на ЦСКА срещу Дери Сити
Чете се за: 01:22 мин.
Бойко Величков: Трябва да обърнем внимание на грешките в защита Бойко Величков: Трябва да обърнем внимание на грешките в защита
Чете се за: 01:55 мин.
Христо Янев: Всички работим ЦСКА да играе красив и атакуващ футбол Христо Янев: Всички работим ЦСКА да играе красив и атакуващ футбол
Чете се за: 02:05 мин.
Треньорът на Дери Сити: Беше важно да вземем добър резултат Треньорът на Дери Сити: Беше важно да вземем добър резултат
Чете се за: 01:15 мин.
ЦСКА взе минимален аванс в домакинството си на Дери Сити ЦСКА взе минимален аванс в домакинството си на Дери Сити
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в Бургас
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Параметрите на Бюджет 2026: Депутатите приеха финансовата рамка на първо четене Параметрите на Бюджет 2026: Депутатите приеха финансовата рамка на първо четене
Чете се за: 06:37 мин.
У нас
Европрокуратурата наказа с „порицание“ българския европрокурор Теодора Георгиева Европрокуратурата наказа с „порицание“ българския европрокурор Теодора Георгиева
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Възрастна жена с деменция бе спасена от доброволци и кучета край софийското село Войнеговци Възрастна жена с деменция бе спасена от доброволци и кучета край софийското село Войнеговци
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Англия - Аржентина: футбол, история и вражда без край
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Задържаха отново директора на ВиК - Бургас Цветан Мирчев
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Пет месеца след трагедията вдигат полицейската охрана на хижа...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Исторически ден за Гибралтар – край на паспортните проверки с...
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ