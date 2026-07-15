УЕФА наказа Левски без гостуващи фенове за следващото европейско гостуване

Левски няма да може да разчита на подкрепата на своите привърженици при следващото си гостуване в европейските клубни турнири. Апелативният орган на УЕФА потвърди наказанието на "сините“, което най-вероятно ще засегне реванша срещу румънския Университатя (Крайова) във втория квалификационен кръг на Шампионската лига.

От клуба съобщиха, че дисциплинарното производство е било образувано след доклад на представител на FARE за скандирания на етническа основа по време на първия мач срещу Борац Баня Лука в Босна и Херцеговина на 7 юли.

След първоначалното решение Левски е подал възражение, а УЕФА е предоставила видеозаписа, на който се основава санкцията. Според клуба на него се чуват няколко подобни скандирания, отправени в отговор на провокации от страна на домакинската агитка. Последвало е и второ възражение, но Апелативният орган е потвърдил наказанието.

Освен забраната за продажба на билети на гостуващи фенове за един европейски мач, Левски е санкциониран и с глоба в размер на 15 000 евро. УЕФА наложи и ново условно наказание от още един мач без публика при гостуване, както и двугодишен изпитателен срок.

От „Герена“ припомниха, че предишното условно наказание е било наложено след случая с расистко и дискриминационно поведение на част от феновете по време на двубоя срещу АЗ Алкмаар.