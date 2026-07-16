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Откриха над 1 кг кокаин в стомаха на пътник на летище Ларнака в Кипър

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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откриха кокаин стомаха пътник летище ларнака кипър
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Кокаин с обща маса от над 1 кг е бил установен в тялото на пътник на летище Ларнака от служители на кипърската Служба за борба с наркотиците и митническите власти, съобщава в електронното си издание в. „Филелефтерос“.

Наркотикът, който е погълнал 28-годишният мъж, е бил с обща маса от 1110 грама, разпределен в 110 опаковки.

Трафикантът е бил задържан на 6 юли, а днес е бил изписан от болницата в Ларнака, където е бил настанен, докато изхвърли безопасно наркотика от тялото си.

След изписването си той е бил изправен пред Окръжния съд в Ларнака, който е определил заподозреният да остане в ареста до началото на процеса срещу него, насрочено за 5 октомври.

Арестът е бил извършен след оценка на информация, получена от Службата за борба с наркотиците.

По данни на Службата, цитирани от КНА, през първата половина на 2026 г. в Кипър са конфискувани 71,5 килограма кокаин спрямо 30,2 кг през същия период на 2025 г.

# летище Ларнака

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