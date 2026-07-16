БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля...
Чете се за: 05:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Френските депутати приеха исторически законопроект за евтаназията

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Запази
френските депутати приеха исторически законопроект евтаназията
Слушай новината

Френските депутати приеха днес законопроект, който ще въведе законово право на евтаназия за възрастни с нелечими заболявания, с което бе сложен край на интензивен етичен и политически дебат в страната, предаде Ройтерс.

Законът ще позволи, при спазването на строги условия, на лице, което поиска това, да получи смъртоносно вещество. Веществото може да бъде прието самостоятелно или, ако лицето е физически неспособно да го направи, да му бъде дадено от лекар или медицинска сестра.

Достъпът до правото на евтаназия ще бъде ограничен за възрастни, които са френски граждани или законни жители на Франция и които страдат от сериозно и нелечимо заболяване, застрашаващо живота им, и стигнало до напреднал или терминален стадий, изпитват постоянни физически или психологически страдания, свързани с това състояние, и са способни да направят свободен и информиран избор, отбелязва Ройтерс.

#закон за евтаназията #Франция

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
3
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК – Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
България играе с Полша в първия си мач от Лигата на нациите в Чикаго
5
България играе с Полша в първия си мач от Лигата на нациите в Чикаго
ВСС не наложи дисциплинарно наказание на Невена Зартова
6
ВСС не наложи дисциплинарно наказание на Невена Зартова

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
5
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
6
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...

Още от: Европа

Заради горещата вълна в Норвегия охлаждат пистите на летището в Осло
Заради горещата вълна в Норвегия охлаждат пистите на летището в Осло
Исторически ден за Гибралтар – край на паспортните проверки с Испания Исторически ден за Гибралтар – край на паспортните проверки с Испания
Чете се за: 02:12 мин.
Външният министър Велислава Петрова участва в срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа“ Външният министър Велислава Петрова участва в срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа“
Чете се за: 02:17 мин.
Европрокуратурата наказа с „порицание“ българския европрокурор Теодора Георгиева Европрокуратурата наказа с „порицание“ българския европрокурор Теодора Георгиева
Чете се за: 01:15 мин.
ЕС и Украйна сключиха сделка за засилване на сътрудничеството в производството на дронове ЕС и Украйна сключиха сделка за засилване на сътрудничеството в производството на дронове
Чете се за: 05:30 мин.
Историческо споразумение: Край на паспортния контрол между Испания и Гибралтар Историческо споразумение: Край на паспортния контрол между Испания и Гибралтар
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
Чете се за: 05:40 мин.
Европейски футбол
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в Бургас Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в Бургас
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Параметрите на Бюджет 2026: Депутатите приеха финансовата рамка на първо четене Параметрите на Бюджет 2026: Депутатите приеха финансовата рамка на първо четене
Чете се за: 06:37 мин.
У нас
Европрокуратурата наказа с „порицание“ българския европрокурор Теодора Георгиева Европрокуратурата наказа с „порицание“ българския европрокурор Теодора Георгиева
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Възрастна жена с деменция бе спасена от доброволци и кучета край...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Задържаха отново директора на ВиК - Бургас Цветан Мирчев
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Иран "отчаяно иска сделка" със САЩ, но Вашингтон ще реши...
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Откриха над 1 кг кокаин в стомаха на пътник на летище Ларнака в Кипър
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ