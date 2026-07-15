централен защитник подсили локомотив пловдив

Локомотив Пловдив подсили своята защита. „Черно-белите“ си осигуриха услугите на своето първо ново попълнение през лятото. „Смърфовете“ ще разчитат на Милан Петрович, съобщиха тази вечер официално от клуба. Германецът, който играе като централен защитники, подписа с пловдивчани за две години.

Той e роден на 18 ноември 2002 година в Германия. Минал е през школите на местните Щутгарт и Улм.

Състезавал се е за първия отбор на Улм и втория на Хофенхайм. За последно е бил част от състава на Щургартер Кикерс.

“ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Милан Петрович с екипа на „черно-белите“, написаха от клуба.