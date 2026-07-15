Четири клуба отказаха да спазват новото правило на БФС за българските футболисти

Четири клуба от Първа лига официално уведомиха Българския футболен съюз, че няма да прилагат новото правило за задължително участие на български футболисти в стартовия състав през сезон 2026/27. Това съобщиха от футболната централа.

Съгласно новия регламент всеки отбор трябва да започва мачовете с минимум четирима български футболисти, като един от тях задължително трябва да бъде до 23-годишна възраст (роден след 1 януари 2003 г.) и да остане на терена през цялото първо полувреме.

Правилникът обаче позволява клубовете да не спазват това изискване, ако подадат съответната декларация и заплатят административна такса в размер на 300 000 евро.

Тази възможност са избрали Левски, Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948, които официално са декларирали, че няма да прилагат правилото през новия сезон.

От БФС публикуваха и списъка на клубовете, заявили, че ще използват повече от разрешените петима футболисти от държави извън Европейския съюз. Това са Левски, Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948, които са декларирали по осем състезатели извън ЕС, както и Ботев (Пловдив), който ще разчита на шестима.

Според действащите разпоредби всеки клуб може да заяви между шест и осем футболисти извън Европейския съюз, като за всяко място над основната квота от петима се заплаща допълнителна административна такса. Новите правила ще бъдат приложени за първи път през сезон 2026/27.