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Томас Партей няма да играе за Гана в първия мач на Мондиала

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Халфът на "черните звезди“ не получи разрешение да влезе в Канада и ще пропусне двубоя с Панама в Торонто

Томас Партей няма да играе за Гана в първия мач на Мондиала
Снимка: БГНЕС
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Гана ще бъде без Томас Партей в първия си мач от Световното първенство срещу Панама в Торонто, след като халфът не получи разрешение да влезе в Канада.

От ФИФА потвърдиха, че визовата молба на 32-годишния футболист е била отказана от канадските власти. Световната централа уточни, че не участва в имиграционните процедури на страните домакини и че решението за издаване на визи е изцяло в правомощията на съответното правителство.

Партей, който в момента играе за Виляреал, трябваше да пътува от тренировъчната база на Гана в Бостън за откриващия двубой на "черните звезди“.

Полузащитникът е с повдигнати обвинения във Великобритания по дела за сексуални престъпления, които той отрича. Процесът срещу него е насрочен за следващата година.

Отсъствието му е сериозен удар за Гана в навечерието на старта на Мондиал 2026.

#Национален отбор на Гана по футбол #Мондиал 2026 #Томас Партей

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