Левски спечели домакинството си на Арда с гол на Евертон Бала.

Левски победи Арда Кърджали с минималното 1:0 в мач от 29-ия кръг на Първа лига. Евертон Бала отбеляза победния гол през втората част.

Въпреки че бяха домакини, възпитаниците на Хулио Веласкес играха със своите черни екипи, в памет на бившия вратар на клуба Борислав Михайлов, който почина на 63 години.

През първото полувреме на стадион "Георги Аспаруков" до точен изстрел не се стигна. Гостите обаче срещнаха сериозни проблеми. В 31-ата минута Мартин Паскалев получи контузия и бе заменен принудително от Емил Виячки.

Пет минути по-късно кърджалии останаха с човек по-малко на терена. Лъчезар Котев получи втори жълт картон и бе изгонен за шпагат в краката на капитана Георги Костадинов.

След почивката столичани се възползваха от численото си предимство и откриха резултата. Армстронг Око-Флекс проби до аутлинията и подаде към вратарското поле, където Евертон Бала стреля от движение, за да донесе трите точки на тима си.

Радослав Кирилов можеше да удвои преднината на тима си, но вратарят Господинов успя да отбие топката, която се отби и в десния страничен стълб.

Футболистите на Александър Тунчев завършиха срещата без точен удар.

Левски оглавява класирането с актив от 69 точки. Арда остава на 7-ата позиция в подреждането с 41 пункта.