Левски спечели домакинството си на Арда с гол на Евертон Бала

Милен Костов от Милен Костов
Чете се за: 01:45 мин.
Столичани постигнаха нова ценна победа в битката за титлата.

Левски
Снимка: Startphoto.bg
Левски победи Арда Кърджали с минималното 1:0 в мач от 29-ия кръг на Първа лига. Евертон Бала отбеляза победния гол през втората част.

Въпреки че бяха домакини, възпитаниците на Хулио Веласкес играха със своите черни екипи, в памет на бившия вратар на клуба Борислав Михайлов, който почина на 63 години.

През първото полувреме на стадион "Георги Аспаруков" до точен изстрел не се стигна. Гостите обаче срещнаха сериозни проблеми. В 31-ата минута Мартин Паскалев получи контузия и бе заменен принудително от Емил Виячки.

Пет минути по-късно кърджалии останаха с човек по-малко на терена. Лъчезар Котев получи втори жълт картон и бе изгонен за шпагат в краката на капитана Георги Костадинов.

След почивката столичани се възползваха от численото си предимство и откриха резултата. Армстронг Око-Флекс проби до аутлинията и подаде към вратарското поле, където Евертон Бала стреля от движение, за да донесе трите точки на тима си.

Радослав Кирилов можеше да удвои преднината на тима си, но вратарят Господинов успя да отбие топката, която се отби и в десния страничен стълб.

Футболистите на Александър Тунчев завършиха срещата без точен удар.

Левски оглавява класирането с актив от 69 точки. Арда остава на 7-ата позиция в подреждането с 41 пункта.

Първа лига: Левски - Арда (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Левски - Арда (ГАЛЕРИЯ)
Левски спечели домакинството си на Арда с гол на Евертон Бала.
Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София
1
Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
2
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
3
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
4
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на...
Валежи от дъжд днес и утре
5
Валежи от дъжд днес и утре
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?
6
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
3
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
4
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
5
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
6
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...

Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
