Последни приготовления за Великден: Каква е тайната на вкусния козунак?

Велика събота е последният ден, в който се правят приготовленията за празника. Днес е последната възможност за замесване на козунак и за боядисване на яйца.

Баба Ката от благоевградското село Ракитна, в община Симитли, ще посрещне децата си, внуците и дори правнуците за Великден. Разказва ни как се прави хубавия козунак:

"Слагам брашно, прясно мляко, мая, захар, яйца – домашни… За да стане хубав козунак, трябва да се меси много и да е с желание и с мерак, за да има на трапезата като дойдат децата, внуците, правнуците…"

Баба Ката ни разкрива и каква е тайната, за да стане козунакът "на конци":

"За да стане на конци, иска много измесване, 3-4 пъти да се размеси. Слагам и корички от портокали, ванилии 2-3. Оставяме го да втаса, но през времето когато втасва, 2-3 пъти се размесва тестото хубаво. Трябва много търпение – козунаците трябва да бъдат на топло. За да втаса хубаво 3-4 часа трябват, на умерена температура, за да може да се размеси хубаво и да стане на конци."

Казва, че козунакът няма да ѝ излезе по-скъпо, отколкото от магазина, защото използва домашни продукти:

"Аз имам всичко - домашни яйца, мляко си имам, само едно брашно съм купила, няма да ни излезе скъпо. Има по брашното повишение, но…"

