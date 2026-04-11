В събота се очакват валежи, на Великден ще има и слънчеви часове

В Източна България ще бъдат придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони - от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 0° и 6°, в София – около 3°, а максималните - между 11 ° и 16°, в София – около 12°. На много места ще има валежи - от дъжд, в планинските райони – от сняг.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Само на отделни места през втората половина на деня ще превали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-11°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде облачно. Ще има валежи: в местата над 1500 метра надморска височина – от сняг, а в по-ниските части – от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 2°.

През нощта срещу неделя в по-голямата част от страната ще е ясно. Значителна облачност ще има над източните и крайните южни, но ще е почти без валежи. Към полунощ вятърът ще е слаб, в Източна България до умерен от югоизток, а температурите ще бъдат между 2° и 7°.

В неделя ще има и слънчеви часове, но и по-значителни увеличения на облачността. Само на отделни места в източните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен, в Западна България от север-североизток, в Източна - от югоизток.

През първите дни от новата седмица ще преобладава облачно време. В понеделник вероятността за валежи е малка, а във вторник в Северна България ще превалява дъжд. Вятърът в цялата страна ще е с източна компонента. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 13° и 18°.

В сряда ще бъде предимно облачно и на места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Вятърът ще е слаб от североизток. Минималните температури ще се повишат, а дневните ще останат без съществена промяна.