На Разпети петък: Във вековен храм се проведе кръводарителска акция

За първи път в двора на 100-годишната църква “Св. Иван Рилски” във варненското село Звездица се проведе кръводарителска акция. Повечето от хората, които влизаха в храма на Разпети петък, за да се помолят, дариха и кръв.

Акцията е по инициатива на отец Добромир.

отец Добромир Георгиев, Храм “Св. Иван Рилски”, село Звездица: "Днес е радостта ни, че много от хората, които пристъпиха и дадоха частица от своята кръв, като жертва за спасение на човешкия живот. Така всеки един от нас да бъде част от другия."

Кристиан Василев дойде специално от Варна, за да дари кръв.

Кристиан Василев, кръводарител: "Хубаво е човек да идва на църква, хубаво е човек да вярва, трябва да се дарява кръв, защото много хора имат нужда от кръв."

Съпругата на отец Добромир също даде частица от себе си.

Красимира Георгиева, кръводарител: "На Разпети петък, когато нашият спасител е дал своята жертва за нас, за спасението ни, така и ние, ако можем да дадем своята жертва за спасяване на човешки живот."

От районния кръвен център отчетоха кампанията като много успешна.

д-р Мирела Кирякова, директор на РЦТХ – Варна: "Днес сме много щастливи, защото дариха много ценни кръвни групи - А отрицателна, нулева отрицателна, за която знаем, че е универсална и помага на абсолютно всички други кръвни групи и може да спаси живот."

Според участниците в акцията, кръводаряването е израз на добротата, която носим в себе си.