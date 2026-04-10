Второ Възкресение се отслужва в храмовете в страната
Шанс за нов живот: Бъбречни трансплантации на двама мъже...
Христос Воскресе! Великден е! – празникът на...
На Разпети петък: Във вековен храм се проведе кръводарителска акция

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Силвия Русенова
У нас
От районния кръвен център във Варна отчетоха кампанията като много успешна

За първи път в двора на 100-годишната църква “Св. Иван Рилски” във варненското село Звездица се проведе кръводарителска акция. Повечето от хората, които влизаха в храма на Разпети петък, за да се помолят, дариха и кръв.

Акцията е по инициатива на отец Добромир.

отец Добромир Георгиев, Храм “Св. Иван Рилски”, село Звездица: "Днес е радостта ни, че много от хората, които пристъпиха и дадоха частица от своята кръв, като жертва за спасение на човешкия живот. Така всеки един от нас да бъде част от другия."

Кристиан Василев дойде специално от Варна, за да дари кръв.

Кристиан Василев, кръводарител: "Хубаво е човек да идва на църква, хубаво е човек да вярва, трябва да се дарява кръв, защото много хора имат нужда от кръв."

Съпругата на отец Добромир също даде частица от себе си.

Красимира Георгиева, кръводарител: "На Разпети петък, когато нашият спасител е дал своята жертва за нас, за спасението ни, така и ние, ако можем да дадем своята жертва за спасяване на човешки живот."

От районния кръвен център отчетоха кампанията като много успешна.

д-р Мирела Кирякова, директор на РЦТХ – Варна: "Днес сме много щастливи, защото дариха много ценни кръвни групи - А отрицателна, нулева отрицателна, за която знаем, че е универсална и помага на абсолютно всички други кръвни групи и може да спаси живот."

Според участниците в акцията, кръводаряването е израз на добротата, която носим в себе си.

#100-годишен храм #акция по кръводаряване #Варненско #РАЗПЕТИ ПЕТЪК

ТОП 24

Христос Воскресе! Великден е! – празникът на празниците
1
Христос Воскресе! Великден е! – празникът на празниците
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
2
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
През 2025 г. ледниците по целия свят са загубили около 408 гигатона лед
3
През 2025 г. ледниците по целия свят са загубили около 408 гигатона...
След 21-часов маратон от преговори САЩ и Иран не постигнаха сделка (ОБЗОР)
4
След 21-часов маратон от преговори САЩ и Иран не постигнаха сделка...
Без пробив на преговорите в Исламабад: САЩ и Иран не постигнаха споразумение
5
Без пробив на преговорите в Исламабад: САЩ и Иран не постигнаха...
Решителен ден за Унгария: Днес се провеждат парламентарни избори
6
Решителен ден за Унгария: Днес се провеждат парламентарни избори

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
2
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
3
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...
Дъжд и сняг за Великден
4
Дъжд и сняг за Великден
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в Гърция
5
Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в...
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в Близкия изток
6
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в...

Още от: Регионални

Затруднено е движението в тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“ в посока София е заради аварирал камион
Затруднено е движението в тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“ в посока София е заради аварирал камион
Двама души загинаха при тежка катастрофа в Берковско Двама души загинаха при тежка катастрофа в Берковско
Чете се за: 00:40 мин.
Великденски яйца получиха животните в зоопарка в Бургас (СНИМКИ) Великденски яйца получиха животните в зоопарка в Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:45 мин.
1500 яйца получиха възрастни и хора с увреждания в Бургас 1500 яйца получиха възрастни и хора с увреждания в Бургас
Чете се за: 01:07 мин.
Великден в Странджа: Люлки и въртиколници съживяват традицията в Малко Търново Великден в Странджа: Люлки и въртиколници съживяват традицията в Малко Търново
Чете се за: 01:00 мин.
Надежда и благослов: Великден в скалния манастир „Св. Димитър Басарбовски“ край Русе Надежда и благослов: Великден в скалния манастир „Св. Димитър Басарбовски“ край Русе
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Хиляди отбелязаха Второ Възкресение в цялата страна (ОБЗОР)
Хиляди отбелязаха Второ Възкресение в цялата страна (ОБЗОР)
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Двама души загинаха при тежка катастрофа в Берковско Двама души загинаха при тежка катастрофа в Берковско
Чете се за: 00:40 мин.
Регионални
Шанс за нов живот: Бъбречни трансплантации на двама мъже са извършени в болница „Александровска" Шанс за нов живот: Бъбречни трансплантации на двама мъже са извършени в болница „Александровска"
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Провал на преговорите: САЩ ще блокират Ормузкия проток, каза Тръмп Провал на преговорите: САЩ ще блокират Ормузкия проток, каза Тръмп
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Примирието за Великден в Украйна - как се празнува Възкресение...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Христос Воскресе! Великден е! – празникът на празниците
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
За първи път от години: Българската общност в Дъблин посрещна...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
