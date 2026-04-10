Трима души загинаха при удари в Украйна и Русия преди Великденското примирие

Трима души загинаха при удари в Украйна и Русия преди влизането в сила на 32-часовото Великденско примирие, обявено от руския президент Владимир Путин, и прието от Киев.

Володимир Зеленски изтъкна, че месеците до септември ще бъдат трудни на страната му заради очакван натиск на бойното поле и на дипломатическия фронт за край на войната. Той посочи, че през пролетта ще бъде окончателно завършен ремонта на петролопровода "Дружба". Заради спрения транзит Унгария и Словакия блокират заем за Киев в размер на 90 милиарда евро.

Великденското примирие в Украйна съвпада с пауза в американските усилия за мирно споразумение заради конфликта в Близкия изток.

Кремъл уточни, че инициативата на Москва не е била обсъдена предварително със Съединените щати, нито е прелюдия към подновяване на тристранните мирни преговори. Руската страна потвърди, че нейният емисар Кирил Дмитриев е в Съединените щати, но за разговори по икономически въпроси, без връзка с Украйна. Примирието има чисто хуманитарен характер, посочи Кремъл.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Многократно сме казвали, президентът Путин е казвал- не искаме примирие, искаме мир, траен мир. Това е възможно само ако президентът Зеленски поеме отговорност и вземе необходимите решения."

Зеленски посочва, че ако Русия иска деескалация, тристранните преговори трябва да се проведат през следващите три месеца.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Последната ни среща с представители на американския президент беше във видеоформат. Договорихме тристранна среща в близко бъдеще или във формат, при който американска делегация ще дойде при нас и впоследствие вероятно ще отиде при нашите съседи. Работим в този формат по гаранциите за сигурност за Украйна."

Зеленски заяви, че партньори на Украйна настояват за спиране на ударите по руския енергиен сектор заради кризата в Близкия изток, но той е отговорил, че руският петрол не оказва сериозно влияние върху световните пазари. Същевременно Зеленски призова за връщане на частично отменените санкции срещу руския петрол.

При предишни примирия, двете страни многократно се обвянаваха в неговото нарушаване. Украинците и сега остават скептични.

"Много неща бяха казани, но досега всичко е само празни думи. Когато действително стане, тогава ще повявам." Варвара, студентка: "Честно казано, не вярвам. Войната продължава и всяка година е едно и също- примирие, примирие. Дори и за Нова година, обещаха, а цяла нощ имаше тревога. Разбира се, иска ми се да повярвам, но не мисля, че ще се случи."

Московчани изпитват предпазлив оптимизъм

Галина, учителка: "Просто чакам всичко това да приключи. Искам мир, спокойствие, душевно равновесие за всички, любов и щастие за празника."

Украинският външен министър Андрий Сибига предложи примирието да продължи и след Великден и направи сравнение с двуседмичното прекратяване на огъня между Съединените щатии Израел и Иран. Според него това е правилната стратегия за търсене на мирно решение във всеки конфликт