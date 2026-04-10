Контрол на пътя: Над 700 полицейски патрули следят за нарушения през празничните дни

Засилен трафик по основните пътища в страната и днес. Над 700 полицейски патрули са по пътищата, а целта е безопасно шофиране и превенция срещу нарушители. На автомагистрала "Струма" се провежда специализирана полицейска операция на МВР.

Нарушенията са основно за шофиране без предпазен колан, без включени дневни светлини, както и без необходимото оборудване, което е в автомобила, като аптечка и пожирогасител. Не са малко и шофьорите, които имат натрупани и невръчени глоби, които изчакват на определено място, за да си получат фишовете и актовете, които са натрупали през последните месеци.

На пътен възел "Симитли", където движението е реверсивно с по една лента за Гърция и една за Банско трафикът регулират и от "Пътна полиция", за да не се образуват тапи. Заради лека катастрофа в Кресненското дефиле се образуваха и опашки. Над 2 хиляди автомобила на час преминават по пътя за Гърция, показва статистиката на институциите.

гл. инспектор Лъчезар Близнаков – отдел "Пътна полиция" в ГДНП: "Акцент поставяме върху превозването на децата, обезопасителните системи са задължителни и ще бъдем безкомпромисни, ако установим такива нарушения. Дори и тук на автомагистралите хората си позволяват да не поставят обезопасителните колани, което е безумие. За щастие, наблюдаваме една култура на преминаване в района на Симитли, където миналата година имаше километрични колони, тази година – да, натоварено е, но преминават спокойно и се възползват хората от двете ленти в посока Гърция."

снимки: БНТ

От Агенция "Пътна инфраструктура" са спрели всички ремонтни дейности по главните пътища, за да върви трафика нормално.

