БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Контрол на пътя: Над 700 полицейски патрули следят за нарушения през празничните дни

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази

На АМ "Струма" се провежда специализирана операция на МВР

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Засилен трафик по основните пътища в страната и днес. Над 700 полицейски патрули са по пътищата, а целта е безопасно шофиране и превенция срещу нарушители. На автомагистрала "Струма" се провежда специализирана полицейска операция на МВР.

Нарушенията са основно за шофиране без предпазен колан, без включени дневни светлини, както и без необходимото оборудване, което е в автомобила, като аптечка и пожирогасител. Не са малко и шофьорите, които имат натрупани и невръчени глоби, които изчакват на определено място, за да си получат фишовете и актовете, които са натрупали през последните месеци.

На пътен възел "Симитли", където движението е реверсивно с по една лента за Гърция и една за Банско трафикът регулират и от "Пътна полиция", за да не се образуват тапи. Заради лека катастрофа в Кресненското дефиле се образуваха и опашки. Над 2 хиляди автомобила на час преминават по пътя за Гърция, показва статистиката на институциите.

гл. инспектор Лъчезар Близнаков – отдел "Пътна полиция" в ГДНП: "Акцент поставяме върху превозването на децата, обезопасителните системи са задължителни и ще бъдем безкомпромисни, ако установим такива нарушения. Дори и тук на автомагистралите хората си позволяват да не поставят обезопасителните колани, което е безумие. За щастие, наблюдаваме една култура на преминаване в района на Симитли, където миналата година имаше километрични колони, тази година – да, натоварено е, но преминават спокойно и се възползват хората от двете ленти в посока Гърция."

снимки: БНТ

От Агенция "Пътна инфраструктура" са спрели всички ремонтни дейности по главните пътища, за да върви трафика нормално.

Вижте още в прякото включване на Али Мисанков

#засилен контрол на пътя #Лъчезар Близнаков #проверки на полицията #на път за празниците #"Пътна полиция"

Последвайте ни

ТОП 24

Още от: Регионални

Чете се за: 02:32 мин.
Чете се за: 01:47 мин.
Чете се за: 00:32 мин.
Чете се за: 00:42 мин.
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Чете се за: 04:20 мин.
Чете се за: 04:12 мин.
Чете се за: 02:07 мин.
Чете се за: 01:05 мин.
Чете се за: 00:42 мин.
Чете се за: 02:32 мин.
Чете се за: 02:00 мин.
Чете се за: 00:42 мин.
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ