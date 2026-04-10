Преди примирието за Великден: Русия атакува Одеса с дронове

Силна руска атака с дронове срещу Одеса. Градът е бил атакуван от акваторията на Черно море. Въздушната тревога беше обявена половин час след полунощ. Руски атаки имаше и в района на Суми.

Двама души са загинали при руски въздушни удари и в Днепропетровска област. Атаките идват след обявяването от руския президент Владимир Путин на великденско прекратяване на огъня за 32 часа от утре следобед, московско време, до полунощ на 12 срещу 13 април.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че Украйна ще спазва примирието.