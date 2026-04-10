Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Новата система за влизане в ЕС окончателно влиза в сила от днес

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
По света
Целта е да се ограничат възможно най-много незаконните влизания и престой

Снимка: БГНЕС/Архив
В ЕС от днес окончателно влиза в сила новата система за влизане и излизане, която замества печатите в паспортите с биометрични данни на преминаващите границата на блока. Целта е да се ограничат възможно най-много незаконните влизания и престой.

Правилата ще засягат всички граждани извън ЕС, включително британците и американците. Пътуващите от трети страни към ЕС ще трябва да регистрират пръстови отпечатъци и лицева снимка при първото преминаване на границата, преди да стигнат до граничен служител.

Системата започна на действа частично през октомври миналата година, като въвеждането ѝ доведе до проблеми и забавяния по някои летища. От летището в Брюксел коментираха, че системата оказва влияние върху времето за чакане на пътниците и увеличава нуждата от допълнителен персонал на граничния контрол.

От ЕК обаче настояват, че система работи добре. Според говорител на институцията в последните 5 месеца в системата са били регистрирани над 45 милиона преминавания през външните граници, издадени са над 24 000 отказа за влизане и са установени над 600 пътници, определени като заплаха за ЕС.

Според ЕК, ако системата работи добре, преминаването се извършва средно за 70 секунди на човек. Допустимо е през летните месеци летищните власти да извършват проверките по стария начин, за да се избегне чакането.

Очакванията на Брюксел са новата система за влизания, заедно с визовата и Шенгенската информационни системи да позволят по-бърза електронна проверка на пътниците, автоматично сравнение на данните и да осигуряват по-добър контрол на миграцията и ограничаване на незаконните влизания.

#Шенгенското пространство #граничен контрол #Европейски съюз

България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
