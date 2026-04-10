Военната обстановка в Близкия изток отказа много хора да пътуват в чужбина

Обстановката в Близкия изток отказа много хора да предприемат пътувания до екзотични дестинации за Великденските празници. Проверка на екипът ни в Пловдив показа отлив на туристи и спрени полети до страни, близки до военния конфликт. Високите цени на горивата също спират все повече хора да пътуват в чужбина.

През месец май Илияна Илиева е трябвало да почива в Египет. Заради несигурната обстановка с войната и по-скъпите горива обаче, тя е отменила пътуването си за неопределено време.

Илияна Илиева: "Ние като самоорганизирали се пътешественици пътуваме с колите си до Истанбул и от там този международен хъб го използваме за пътуване в различни посоки по света, особено Африка и Югоизточна Азия. Цените на горивата в момента са толкова високи, а и отделно са непредвидими, решихме, че е по-добре да отложим нашето пътуване за може би октомври, ноември, а може би и за догодина."

В една от туристическите агенции в Пловдив, вече има анулирани няколко организирани почивки. Причината е, че транспортните връзки до екзотичните дестинации се правят в Катар и Дубай.

Зорница Танева – управител на туристическа агенция: "Още първия ден, когато започнаха военните действия се наложи да отменим няколко екскурзии, които летяха през Катар, през Дубай, так че за съжаление се налага да отменяме пътувания и да има и хора, които се страхуват, но има и хора, които продължават да си пътуват. До Малдиви се наложи да отменим. Имахме казуси с вътрешни полети между Малдиви и Шри Ланка, които се изпълняват от дубайски авиолинии и там имаше проблеми, но в общи линии държим ситуацията под контрол доколкото зависи от нас."

На летище Пловдив пък са отменени чартърни полети до Египет.

Красимир Пешев – изпълнителен директор на летище Пловдив: "Близо 6 месеца разговаряме с една авиокомпания която искаше от март до ноември да лети два пъти в седмицата до Египет редовни полети. Към този момент обаче преговорите са замразени. Изглежда заради ситуацията в Изтока, също така чартърната програма на "България Еър", която беше за екскурзии до Египет, и тя падна. Иначе редовните ни полети се изпълняват по график, те не са засегнати от войната. Бяха заявени чартърите, мисля бяха 7 или 8 за Египет сега през март, това отпадна, а с авиокомпанията близо шест месеца даже бяхме стигнали до сключване на договора, който обаче към този момент, да се надяваме, че всичко ще се реши и ще започне да лети от Египет."

За сметка на това, все повече хора предпочитат да пътуват в близки до България дестинации като Милано и Братислава.

Красимир Пешев – изпълнителен директор на летище Пловдив: "Все пак да не забравяме, че Братислава е съвсем близо до Виена, също е известен град, който има какво да се види, пак е на Дунав, може да се разходите с корабче, много туристи пристигат в Пловдив с тези два полета и от Милано и от Братислава, особено от Братислава ми прави впечатление, че много млади хора, на групи се организират, идват с бусове, взимат ги, това са хора, които посещават Пловдив – чужденци."

От летището очакват над 300 хиляди пътници да преминат през аеропорта през тази година.

Автори: Антоанета Андреева, Таня Матева