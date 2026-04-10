Израел и Ливан започват преговори в началото на следващата седмица във Вашингтон

Израел и Ливан ще започнат преки преговори в началото на следващата седмица във Вашингтон, обяви представител на Държавния департамент.

Американското външно министерство ще бъде домакин на преговорния процес. Ливан поиска временно прекратяване на огъня, като път към по-широки преговори с Израел с посредничеството на САЩ. Ливански представители подчертаха, че Бейрут няма да води разговори "под обстрел".

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху също заяви по-рано, че иска преки преговори с Ливан "възможно най-скоро". Депутат от "Хизбула" обаче каза, че групировката отхвърля всякакви директни преговори. Ударите на Израел по цели на "Хизбула" не стихват. По данни на ливанското здравно министерство броят на загиналите вече е над 300.