БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Израел и Ливан започват преговори в началото на следващата седмица във Вашингтон

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Запази

Броят на загиналите при израелските удари надмина 300

Израел и Ливан започват преговори в началото на следващата седмица във Вашингтон
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Израел и Ливан ще започнат преки преговори в началото на следващата седмица във Вашингтон, обяви представител на Държавния департамент.

Американското външно министерство ще бъде домакин на преговорния процес. Ливан поиска временно прекратяване на огъня, като път към по-широки преговори с Израел с посредничеството на САЩ. Ливански представители подчертаха, че Бейрут няма да води разговори "под обстрел".

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху също заяви по-рано, че иска преки преговори с Ливан "възможно най-скоро". Депутат от "Хизбула" обаче каза, че групировката отхвърля всякакви директни преговори. Ударите на Израел по цели на "Хизбула" не стихват. По данни на ливанското здравно министерство броят на загиналите вече е над 300.

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ