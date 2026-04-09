Траур в Ливан: Остри реакции по света след израелските удари със стотици жертви

Цените на петрола отново преминаха психологическата граница от 100 долара заради напрежението около примирието между Иран и Съединените щати заради израелските бомбардировки в Ливан. В този час цената на суров петрол сорт Брент е над 98 долара, след като вчера падна за първи път до 90 от началото на войната. Европейският природен газ също се продава по-скъпо - за 46 евро и половина за мегаватчас, след като вчера достигна 5-седмично дъно.



Остри реакции по света след най-масираните израелски удари в Ливан от началото на конфликта в Близкия изток. Жертвите са над 200 души, повече от хиляда са ранените. Израелската армия заяви, че е ликвидиран племенникът на лидера на Хизбула Наим Касем. И в този час е в сила заповед за евакуация от израелската армия на южните предградия на ливанската столица Бейрут. И Израел, и подкрепяната от Иран ливанска шиитска групировка се зарекоха да продължат атаките. Ливанското правителство обяви ден на траур.

Бейрут осъмна тих, след като израелските бомбардировки донесоха ужас и разруха в града. Всички държавни институции са затворени, флаговете - спуснати наполовина. За 10 минути вчера в Ливан са нанесени повече от 100 въздушни удара. Поразени са оживени гъсто населени жилищни райони.

Мона Наура, разселена ливанска гражданка: „Не мога да ви опиша колко ужасяващо и страшно беше.“

От тази 10-етажна сграда не е останало нищо. Въпреки усилията на спасителните екипи да намерят оцелели под руините, надеждата е помръкнала.

Абед Сабра, жител на Бейрут: „Дори смел човек започва да се страхува. Аз самият се страхувам! Имаме деца, живот, имущество, хората искат да живеят. Стига война!“

Болниците в ливанската столица и околностите ѝ призоваха хората спешно да дарят кръв. Израел оправдава ударите, че са по цели на Хизбула, а премиерът Бенямин Нетаняху и днес потвърди, че те ще продължат „навсякъде, където е необходимо" до пълното възстановяване на сигурността за жителите на северната част на Израел. Хизбула е поискала примирие след шоковите бомбардировки от вчера, твърди Израел.

Израел Кац - министър на отбраната на Израел: „Операция "Вечен мрак" беше много мощен удар в лицето на Хизбула и групировката е зашеметена и объркана от дълбочината на проникването и мащаба на атаката. Над 200 терористи са елиминирани вчера и така общият брой на убитите бойци става 1400 - над два пъти повече от броят на ликвидираните при Втората Ливанска война.“

Ливанското правителство предприе нови мерки за Бейрут за разоръжаването на Хизбула - единствената въоръжена групировка в Ливан.

Науаф Салам, министър-председател на Ливан: „От армията и силите за сигурност се изисква незабавно да наложат пълен контрол и да гарантират, че оръжията са само в ръцете на законната власт.“

Европейският първи дипломат Кая Калас разкритикува Израел и заяви, че действията му в Ливан трудно може да бъдат оправдани като самозащита. Калас, както и британският премиер Киър Стармър посетиха Персийския залив в рамките на европейските дипломатическия усилия за мир в региона. Редица европейски държави, сред които Франция, определиха израелските атаки като непремливи и настояха Ливан да бъде в обхвата на примирието между Техеран и Вашингтон. Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че мирният процес може да се провали заради Ливан.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: „Поддържаме близък контакт с американския преговорен екип, който отпътува за Пакистан. След дълъг период на мълчание, за което има сериозни причини, сега започваме отново преговори с Техеран. Правим това в координация със Съединените щати и нашите европейски партньори. Целта ни е да направим собствен принос за успеха на предстоящите преговори."

Най-остра беше реакцията на Испания.

Хосе Мануел Албарес, министър на външните работи на Испания: „Ситуацията в Ливан вече е срам за съвестта на човечеството. 1750 души са загиналите досега, хиляди са ранените, над 1,2 милиона са разселени в резултат на войната, която не е нито тяхна, нито по тяхно желание.“

Китай призова да не бъде нарушаван суверенитета и сигурността на Ливан и призова за успокояване на ситуацията в региона.