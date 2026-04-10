Облачно и дъждовно време в петък и събота

от БНТ
Чете се за: 02:15 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В петък облачността над страната ще е по-често значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд. В сутрешните часове в отделни северни и планински райони дъждът ще се примесва със сняг. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 4°, в София – около 0°, на морския бряг - от 2° до 6°, а максималните - между 10° и 15°, в София – около 10°.

По Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 10°-13°. Температурата на морската вода е 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от сняг, под 1000 метра – от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра - около минус 4°.

В събота над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна и все още на отделни места, главно в югозападните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд, а в планините над 1500 метра – от сняг. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югоизток. Ще се задържи хладно с минимални температури между минус 1° и 4°, а максималните – между 12° и 17°.

В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. През първия ден над източните и планинските райони ще има значителни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще се усили вятърът от югоизток. Дневните температури ще се повишат и през втория ден максималните ще бъдат между 16° и 21°.

Във вторник облачността ще се увеличава и вплътнява и до края на деня в западните райони ще завали дъжд.

#облачно и дъждовно #облачност #времето #затопляне #прогноза за времето

